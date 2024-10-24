По предварительной информации, причина возгорания — короткое замыкание.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области в результате пожара в квартире погибли два человека, еще пятеро госпитализированы. По предварительной информации, причина возгорания — короткое замыкание. Пожар вспыхнул на втором этаже жилого дома.Дым от огня заполнил подъезд и поднялся на верхние этажи. Сотрудники МЧС России эвакуировали 30 жильцов, среди которых были и спасенные с помощью специальных устройств. Пожар, охвативший площадь в 50 кв. метров, был потушен 17 специалистами и 5 единицами техники.Напомним, ранее мы писали, что