С августа по сентябрь жители города Карабаново Александровского района жаловались на периодические отключения уличного освещения. Фонари у дорог то и дело находились в выключенном

С августа по сентябрь жители города Карабаново Александровского района жаловались на периодические отключения уличного освещения. Фонари у дорог то и дело находились в выключенном состоянии. Прокуратура провела проверку. Четыре дня правоохранители ходили по улицам Карабаново и фиксировали нарушения. Выяснилось, что с августа в городе действительно происходили перебои в работе городской системы электроснабжения. Освещение то отсутствовало,