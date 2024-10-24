На встрече с министрами он передал эту банкноту председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Президент России Владимир Путин продемонстрировал необычную купюру, напечатанную в Киржаче Владимирской области к саммиту БРИКС. На встрече с министрами он передал эту банкноту председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, чиновнице купюра не пришлась по душе, и он охарактеризовал её как «квазиденьги». Однако президент банкноту оценил. Идея выпуска принадлежит меценату и предпринимателю Евгению Федорову.Напомним, ранее мы писали, что