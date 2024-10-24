Выручка завода чистой прибылью в 2023 году составила – 122,5 миллиона рублей.

Росимущество объявило о продаже 32,44% акций завода «Электроприбор» во Владимире. Прием заявок стартует 25 октября, а аукцион пройдет 29 ноября. Начальная цена пакета акций составит 783,8 миллиона рублей, с шагом аукциона в 39,2 миллиона. Участники торгов должны внести задаток в размере 156,8 миллиона рублей.На продажу выставлено 143,7 тысячи акций номиналом 1 рубль каждая. Уставный капитал завода составляет 442,9 тысячи рублей. В собственности Росимущества находится 32,44% акций, еще 49,95% принадлежит АО НПП «Инфоком Сервис», остальные акции находятся у частных лиц. Выручка завода чистой прибылью в 2023 году составила – 122,5 миллиона рублей.