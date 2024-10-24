Жизнь двух человек унес пожар в доме №50 на улице Микрорайон в Гусь-Хрустальном. Возгорание началось рано утром в одной из квартир на втором этаже. Спасателей вызвали в 5:37, сообщили в

Жизнь двух человек унес пожар в доме №50 на улице Микрорайон в Гусь-Хрустальном. Возгорание началось рано утром в одной из квартир на втором этаже. Спасателей вызвали в 5:37, сообщили в пресс-службе МЧС области. Густой дым заполнил подъезд и поднялся до последнего пятого этажа, на котором прибывшие пожарные обнаружили два тела – 65-летнего мужчину и 54-летнюю