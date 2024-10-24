Бык провалился в глубокую и узкую ливневую канаву. Это произошло на ЖД станции Глубоково Петушинского района. Местные жители не смогли спасти узника ямы, поэтому вызвали спасателей. Об

Бык провалился в глубокую и узкую ливневую канаву. Это произошло на ЖД станции Глубоково Петушинского района. Местные жители не смогли спасти узника ямы, поэтому вызвали спасателей. Об истории рассказали в министерстве региональной безопасности. Быка удалось спасти с помощью спецтехники – животное зафиксировали, а затем подняли наверх. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: министерство региональной безопасности