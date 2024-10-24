Обновленный асфальт во дворах поселка Зименки местные жители должны были увидеть 30 июля. Но в итоге работы закончились только сейчас. Подрядчик «зашевелился» только после того, как получил

Обновленный асфальт во дворах поселка Зименки местные жители должны были увидеть 30 июля. Но в итоге работы закончились только сейчас. Подрядчик «зашевелился» только после того, как получил представление, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Три контракта стоимостью 9,2 миллиона рублей были заключены между администрацией Ковардицкого сельского поселения и ИП. Договоры подразумевали благоустройство дворовых и прилегающих к