Целое барсучье население встретил охотничий инспектор в лесу Юрьев-Польского района во время рейда. Сейчас эти звери готовятся к спячке, в которую начнут впадать с ноября, рассказали в

Целое барсучье население встретил охотничий инспектор в лесу Юрьев-Польского района во время рейда. Сейчас эти звери готовятся к спячке, в которую начнут впадать с ноября, рассказали в пресс-службе Госохотинспекции Владимирской области. Поэтому сейчас у барсуков много дел. Они начинают чистить норы, выталкивая старую подстилку и затаскивая свежие сухие листья и траву. Из пресс-релиза Госохотинспекции области