Остекление заменили три недели назад.

Замененное остекление надземного пешеходного перехода у гипермаркета «Лента» во Владимире было исписано всего через три недели после завершения работ по его обновлению. В начале октября сотрудники компании ДЭП №7 провели реконструкцию, заменяя старое остекление, которое было полностью покрыто граффити. Местные жители тогда предлагали установить камеры видеонаблюдения для защиты нового имущества.В Упрдоре «Москва - Нижний Новгород» пояснили, что работы по замене проводились поэтапно в пределах контракта, но необходимость дальнейших ремонтных работ вызывает сомнения при таком отношении к объекту.Напомним, ранее мы писали, что