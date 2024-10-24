Завершить инвентаризацию планируется до 1 ноября.

Власти Владимира объявили о проведении инвентаризации всех городских убежищ и бункеров. Специальная комиссия проверит характеристики защитных сооружений, их техническое состояние и учетные данные. В ходе проверки будут оценены входы, аварийные выходы, а также системы вентиляции, водоснабжения и электроснабжения.Завершить инвентаризацию планируется до 1 ноября, после чего комиссии соберут отчеты с предложениями по улучшению эффективности убежищ.Напомним, ранее мы писали, что