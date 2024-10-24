В ходе проверки выяснилось, что сотрудники центра не проводили идентификацию нарушителей в спорных ситуациях и не оценивали эффективность работы дорожных камер.

Сотрудники прокуратуры Владимирской области провели проверку работы Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) и обнаружили значительные недостатки в организации его деятельности. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники центра не проводили идентификацию нарушителей в спорных ситуациях и не оценивали эффективность работы дорожных камер. Также на некоторых участках отсутствовала дорожная разметка, а административные дела рассматривались с нарушением установленного пятнадцатидневного срока.Кроме того, прокуратура отметила нехватку сотрудников в штате центра, из-за чего не успевали обрабатывать данные с растущего числа автоматических комплексов. В результате прокурорских мер удалось добиться увеличения численности сотрудников, а некоторые ответственные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.