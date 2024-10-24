Любовь Васильевна – жительница подмосковных Мытищ. В Александровском районе у неё дача. С весны до поздней осени всегда на ней. И представить не могла, что попадёт в больницу. Любовь

Любовь Васильевна – жительница подмосковных Мытищ. В Александровском районе у неё дача. С весны до поздней осени всегда на ней. И представить не могла, что попадёт в больницу. Любовь Гаврилова, жительница г. Мытищи Понимаете, я человек, который никогда не лежал в больницах. Но всё прошло быстро – подготовили, привели, положили. Всё чётко. Я даже не