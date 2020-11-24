9 916 заболевших ОРВИ и гриппом выявили в 33 регионе

За прошедшую неделю за медпомощью во Владимирской области обратилось 9 916 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 4 710 детей. Интенсивный показатель составил 73,00 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости в области превышен на 15,9%, в возрастной группе от 7-14 лет на 6% и в возрастной категории от 15 лет и старше на 95,8%.В областном центре зарегистрировано 3 567 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1 806 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 99,90 на 10 тыс. населения. Превышение эпидпорога в городе регистрируется на 10,5%, в возрастной группе от 7-14 лет на 3,9%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 66,8%.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в 8-ти административных территориях области: в Юрьев-Польском, в Гусь-Хрустальном районах, во Владимире и других.По результатам мониторинга преобладают риновирусы, парагрипп, COVID-19, бокавирусы и деновирусы.