Женщина обратилась в суд с иском к Управляющей компании ООО «Эксперт».

Жительница Петушков по решению суда получит компенсацию за протекшую крышу, сообщает пресс-служба областного суда.Женщина обратилась в суд с иском к Управляющей компании ООО «Эксперт». Суд установил, что пролив квартиры произошел вследствие ненадлежащего состояния крыши дома, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, ответственность за ущерб, причиненный заливом квартиры, законом возлагается на организацию, осуществляющую управление многоквартирным жилым домом, которая обязана возместить ущерб, причиненный истцу в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей.В итоге с ответчика в пользу жительницы взысканы: денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного в результате пролива квартиры; в счет возмещения расходов на оплату услуг оценщика, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, неустойка, компенсация морального вреда.С выводами Петушинского районного суда согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.