Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке администрации округа Муром проводит универсальную выставку-продажу с 25 по 28 ноября на площадке около ДК имени 1100-летия Мурома.

Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке администрации округа Муром проводит универсальную выставку-продажу с 25 по 28 ноября на площадке около ДК имени 1100-летия Мурома.Компания "Скатерть Самобранка" радует своих покупателей качественной продукцией: постельное белье Сатин Люкс, мягкие льняные подушки и одеяла, полотенца и, конечно же, скатерти.Марина Морева, посетитель выставки:- У меня трое детей и большой обеденный стол. У нас я таких скатертей не видела. Это Италия. Она стоит 1400, но она этого стоит. Она стирается, она легко в эксплуатации. Я прихожу, уже не первую скатерть выбираю. Мне очень нравится.Тканевые скатерти с функцией клеёнки - влагостойкие и антивандальные.- Они с пропиткой. Смотрите, очень практично. Видите, водичку налили и она отталкивается. Она практичная, на каждый день, на праздник. Размеры разные до 4-х метров. Сейчас в предверии нового года самая актуальная тема.Высоко ценятся и махровые полотенца из натурального хлопка японской компании БоланжЕ. При производстве текстиля используются современные красители с повышенной стойкостью. Это позволяет изделию прослужить не один год. Приобрести домашний текстиль можно в городе Муром, на открытой площадке около ДК имени 1100-летия Мурома, с 25 по 28 ноября.Наталья Головешкина, Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир".