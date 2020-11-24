Компания выпустила пресс-релиз, в котором призывает не делать поспешных выводов.

Компания выпустила пресс-релиз, в котором призывает не делать поспешных выводов.В частности, в нем говорится: "В РФ только одна инстанция устанавливает виновность и, как нередко бывает, невиновность человека, это суд".Кроме того "Владимиртеплогаз" акцентирует внимание на том, что "речь не о "внеплановой премии". А.Королев (и другие упомянутые сотрудники) был премирован Обществом на основе выполнения годовых ключевых показателей эффективности. Один из которых, к примеру - увеличение дохода компании"."Мы можем предполагать, что речь идёт об оформлении данного вознаграждения, а не о факте премирования сотрудника за выполнение показателей", - подчеркивает компания в своем релизе.Напомним, что . Поинформации регионального Следственного управления СК РФ, в сентябре Королев, используя свои полномочия, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 миллионов рублей, заместителю главного директора и главному бухгалтеру ООО «Владимиртеплогаз» в общей сумме – более 1,4 миллионов рублей. И компании причинен материальный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.