Работа предприятий сопровождалась и другими нарушениями.

В Гусь-Хрустальном и Ковровском районах Россельхознадзор выявил нарушения на предприятиях по убою свиней.Предприниматели не определили периодичность уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений, а также чистки, мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря. На производстве также не ведутся журналы о выполнении мер, направленных на обеспечения безопасности.«На рабочем месте ветсанэксперта отсутствовала сигнальная кнопка и специальные промаркированные ёмкости для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников», - сообщили в ведомстве.В основных и вспомогательных помещениях на территории убойных пунктов специалисты нашли мух.Сотрудники Россельхознадзора составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст.14.43 и ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.