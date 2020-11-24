Работа предприятий сопровождалась и другими нарушениями.
В Гусь-Хрустальном и Ковровском районах Россельхознадзор выявил нарушения на предприятиях по убою свиней.
Предприниматели не определили периодичность уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений, а также чистки, мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря. На производстве также не ведутся журналы о выполнении мер, направленных на обеспечения безопасности.
«На рабочем месте ветсанэксперта отсутствовала сигнальная кнопка и специальные промаркированные ёмкости для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников», - сообщили в ведомстве.
В основных и вспомогательных помещениях на территории убойных пунктов специалисты нашли мух.
Сотрудники Россельхознадзора составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст.14.43 и ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.