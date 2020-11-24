Наш регион представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени Прокуророва.

В подмосковной Коломне прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Матчевая встреча городов центра России». В стартах приняли участие более 100 юных конькобежцев из Москвы, Владимирской, Тульской, Тверской, Костромской и Московской областей. Наш регион представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени Прокуророва.Муромские спортсмены показали высокий уровень подготовки. По итогам соревнований Гущина Алиса заняла 1 место на дистанции 100 м среди девочек детского возраста.Чванов Иван занял 2 место на дистанции 500 м среди мальчиков младшего возраста.Каримова Полина 4 место среди девочек младшего возраста на дистанции 300 м и 500 м.Карасев Александр 5 место среди мальчиков детского возраста на дистанциях 100 м и 300 м.Дмитриева Варвара 5 место на дистанции 300 м среди девочек детского возраста.Ермаков Степан 5 место на дистанции 300 м среди мальчиков младшего возраста.В десятку сильнейших вошли Костенко Анна, Костакова Арина, Нуждин Матвей, Коновалов Егор, Федулов Илья, Сергеева Виктория, Матюкина Елизавета, Шишов Петр, Лисов Влад, Вольнов Данила.Сообщает .