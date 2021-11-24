Прокуратура Киржачского района в судебном порядке добивается устранения нарушений при оборудовании...

Прокуратура Киржачского района в судебном порядке добивается устранения нарушений при оборудовании изолятора временного содержания.Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения в изоляторе временного содержания отделения МВД России по Киржачскому району требований законодательства.Так, в ИВС должны оборудоваться помещения для производства следственных действий и проведения свиданий.Установлено, что там имеются два одинаковых помещения, используемые для проведения свиданий и проведения следственных действий, в которых отсутствует стол сотрудника полиции. В ходе проверки прогулочного двора выявлено, что там отсутствует верхний помост для постового внутреннего поста. В камерах ИВС неправильно размещены двери и запорные устройства.По всем фактам начальнику отделения МВД России по Киржачскому району внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, сообщено о выделении денежных средств и переустройстве ИВС в 2021 году. Однако при повторной проверке установлено, что нарушения не были устранены.Прокурором района в суд направлено соответствующее исковое заявление. Иск удовлетворен, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: https://44.мвд.рф