Собранная сумма на 46% или на 37 млн больше прошлогодней.

С начала текущего года судебные приставы взыскали почти 120 млн рублей долгов по алиментам. Собранная сумма на 46% или на 37 млн больше прошлогодней.Однако рост не связан с возросшей сознательностью граждан, а обусловлен введением принудительных мер. Сотрудники УФССП запретили пяти тысячам нерадивых родителей выезд за границу. У 430 должников были арестованы автомобили.Последний показательный случай, о котором рассказывала редакция «33Live.Ru», произошёл в Коврове. Местный житель решил отправиться в отпуск, но Представитель службы решил ограничить выезд мужчины за рубеж.«Он официально не работал и содержать ребёнка не желал», - подчеркнули в ведомстве.Однако статус «невыездного» заставил ковровчанина внести указанную сумму.