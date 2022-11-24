Прокуратура принудила работодателя из Гусь-Хрустального выплатить задержанные 6,4 миллиона рублей своим сотрудникам. Предприниматель задолжал зарплату 96 работникам предприятия по

Прокуратура принудила работодателя из Гусь-Хрустального выплатить задержанные 6,4 миллиона рублей своим сотрудникам. Предприниматель задолжал зарплату 96 работникам предприятия по разведению крупного рогатого скота и производству сырого молока. По результатам проверки прокурором руководителю предприятия внесено представление с требованием принять меры по погашению образовавшейся задолженности, кроме того, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч.