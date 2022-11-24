За сутки израсходовано более 700 кубометров пескосоляной смеси и 1,6 тонны бионорда. Из города вывезено свыше 1200 кубометров снега.

Владимирские коммунальщики продолжают круглосуточную антигололедную обработку улиц. Подробностями борьбы со стихией поделились в горадминистрации.Ночью специалисты «Центра управления городскими дорогами» проводили патрульную обработку дорог и тротуаров для предотвращения образования ледяной корки. С раннего утра они продолжают работу на подходах к остановкам общественного транспорта, к объектам соцсферы и магазинам. В ней задействовано 45 единиц спецтехники (18 комплексных дорожных машин, 4 трактора, лаповый снегопогрузчик, 7 самосвалов) и 86 дворников.За сутки израсходовано свыше 700 кубометров пескосоляной смеси и 1,6 тонны бионорда. Из города вывезено свыше 1200 кубометров снега.По вопросам уборки следует звонить по номерам: 47-90-94, 8-960-721-49-49.