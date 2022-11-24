Он погиб в начале июня.

В Новкинской школе Камешковского района матери погибшего на Украине Дениса Баляскина вручили Орден Мужества, которым её сын награжден посмертно. Об этом рассказали в местной администрации.Военнослужащий родился в посёлке Дружба и был выпускником Новкинской школы. После 9-го класса юноша поступил в Ковровский транспортный техникум. В Нижнем Новгороде освоил профессию машиниста. Работал на Горьковской железной дороге.С конца апреля парень участвовал в боевых действиях на территории соседнего государства. В начале июня уроженец Владимирской области погиб. Указом Президента РФ он награждён Орденом Мужества.На мероприятии присутствовали местные чиновники и представители военкомата. Собравшиеся почтили память бойца минутой молчания.