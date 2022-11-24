Сегодня дом на 1-й Пионерской, 82а в областном центре получил в Госстройнадзоре заключение о...

Сегодня дом на 1-й Пионерской, 82а в областном центре получил в Госстройнадзоре заключение о соответствии объекта проектной документации.- Мы договорились с главой администрации города Владимира о максимально оперативном рассмотрении документов на ввод дома в эксплуатацию, - сообщил в своем тг-канале глава области Александр Авдеев. - Рассчитываем успеть до 1 декабря.На рассмотрении в Госстройнадзоре сейчас находятся документы по дому в Коммунаре, где для восстановления прав дольщиков нам пришлось заставить застройщика сносить лишние этажи. Решение проблемы – на финишной прямой, отметил губернатор.Фото из архива ГТРК "Владимир"