Волонтеры разыскивают 42-летнюю жительницу поселка Пакино Новосёлову (Намлиеву, Левченко) Наталью Михайловну. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Женщина не выходит

Волонтеры разыскивают 42-летнюю жительницу поселка Пакино Новосёлову (Намлиеву, Левченко) Наталью Михайловну. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Женщина не выходит на связь уже около недели. О ее местонахождении ничего не известно с 19 ноября. Пропавшая низкого роста – 152 см, нормального телосложения, с черными волосами и карими глазами. Во время пропажи была одета в