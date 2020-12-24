По уголовному делу о незаконном обороте оружия в отношении организованной преступной группы.

По уголовному делу о незаконном обороте оружия в отношении организованной преступной группы.Трое местных жителей, в зависимости от роли каждого из них, признаны виновнымив незаконной перевозке и хранении организованной группойогнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств инезаконном хранении оружиябоеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору.Установлено, что с сентября 2000 года по ноябрь 2010 года ранее судимый организатор и руководитель преступной группы на территории Волгоградской и Владимирской областейМуртазиннезаконно приобретал оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Совместно с двумя другими участникамиорггруппы (их уже нет в живых) и еще одним подельником, весь арсенал оружия и боеприпасов он перевозилв Гусь-Хрустальный, где хранил в различных тайниках.В ноябре 2010года, опасаясь проведения обысков в домах участников организованной преступной группы и изъятия оружия, он привлек кпреступной деятельностисвоего брата, не являющегося членом организованной группы, который до конца декабря 2019 года хранил в своем гараже у дома переданные ему предметы.23 декабря 2019 года 2 карабина, 4 пистолета, 2 пистолета-пулемета, винтовку, автомат, более 2 700 патронов, 11 тротиловых шашек, более 6 кг тротила, более 1 кг гексогена, 2 самодельных взрывных устройства, 13 гранат, 15 электродетонаторов обнаружены и изъяты правоохранительными органами.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 1,1 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Второй подсудимый приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей.Кроме того, брату Муртазина назначено 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей.Напомним, что подсудимые с 1998 по декабрь 2010 года в составе организованной преступной группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, носящие корыстно-имущественный характер в отношении местных предпринимателей. Также они признаны виновными незаконном лишении человека свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Приговором Гусь-Хрустального городского суда в 2016 году семерым подсудимым назначено наказание от 8 до 13 лет лишения свободы.