Владимирский государственный университет провёл региональную научно-практическую конференцию, посвященную Году памяти и славы. Она состоялась в онлайн-формате при поддержке владимирской Епархии и Совета ректоров вузов 33-го региона.

Владимирский государственный университет провёл региональную научно-практическую конференцию, посвященную Году памяти и славы. Она состоялась в онлайн-формате при поддержке владимирской Епархии и Совета ректоров вузов 33-го региона.Коронавирус знаниям не помеха. Около ста конференций, конкурсов, медиапроектов, встреч с ветеранами. Онлайн и очно, и всё это за год. Как сохранить историческую память, какие темы нужно развивать дальше, на итоговом мероприятии говорили опытные исследователи всех вузов области, представители Совета Федерации, митрополии, органов власти региона, Российского исторического общества, неравнодушная к истории родины молодежь, и, конечно, ветераны.Анзор Саралидзе. Ректор ВлГУ, председатель Совета ректоров вузов региона:- Эта площадка, где можно будет говорить всем вместе — что сделано, что еще необходимо сделать, и что будем делать совместно. Безусловно, заканчивая год, мы не заканчиваем проект. Мы будем эти мероприятия проводить патриотического характера и в следующем году. И сохраним память наших ветеранов Великой победы.Редкие плакаты времен Великой Отечественной — часть масштабного проекта студентов ВлГУ. На главной аллее вуза - истории героев войны: партизанов, медсестер, солдат, женщин и детей. По словам одного из авторов — Татьяны Яровой, главное: проект получил отклик. Даже у случайных прохожих.Татьяна Яровая, студентка направления «реклама и связи с общественностью» ВлГУ:- У нас даже есть фотография.. Мы запечатлели, как идет ребенок и смотрит на эти плакаты. Мама объясняет, кто это. Это воспитательная работа. И лучшие отзывы - то, что мы сами видим, как студенты обращают внимание. Как вчитываются, всматриваются в эти плакаты.Условия труда во время войны, быт дедов и прадедов. Эвакуация предприятий. Строительство тракторного завода. больше всего молодежь интересует история военных лет родного края.Елена Петровичева, директор гуманитарного института ВлГУ:- Как загораются глаза студентов, когда мы предлагаем им написать им историю их семьи в годы войны. Студенты собирали воспоминаний участников войны, детей войны. Приносили копии писем из семейных архивов.На конференции историки презентовали книгу «Дорога к Победе». Она посвящена ветеранам ВлГУ, участникам войны. Тем, кто работал в бывшем политехническом и педагогическом институте. Как подарок самим ветеранам. И студентам, которым небезразлична история.Анастасия Сахарова, Наталья Головешкина, Семен Карпов. Вести-Владимир.