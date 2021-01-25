Приговор в законную не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней. Из зала суда бизнесмена перевезли во владимирское СИЗО-1.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала читателям о том, что на днях экс-директору «Автоприбора» вынесут приговор.Итак, ранее Алексея Мельникова признали виновным в мошенничестве и растратах в особо крупном размере. По делам о преднамеренном банкротстве завода и злоупотреблении полномочиями он был оправдан.Бывший руководитель получил 4,5 года колонии и штраф в 800 тысяч рублей.Защитники Алексея Мельникова обжаловали обвинительный приговор. Силовики, в свою очередь, также оспорили результаты процесса. В итоге вердикт оказался ещё более суровым – 800 тысяч штрафа и 8 лет тюрьмы.Приговор в законную не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней. Из зала суда бизнесмена перевезли во владимирское СИЗО-1.