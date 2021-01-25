И штрафу в 800 тысяч рублей.

И штрафу в 800 тысяч рублей.Алексей Мельников - фигурант нескольких уголовных дел. Под стражу в зале суда его взяли в июле 2019-ого. Он был признан виновным в мошенничестве и растратах в особо крупном размере. Но по эпизодам о преднамеренном банкротстве предприятия и злоупотреблении полномочиями бизнесмен был оправдан. В итоге Алексея Мельникова приговорили к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей. По трем из пяти эпизодов дела. К тому же из него был исключен самый тяжкий - преднамеренное банкростство предприятия.Адвокаты Алексея Мельникова оспорили обвинительный приговор осенью 2019 года. Обвинение тоже осталось недовольным исходом процесса. И вот суд - пересмотрел дело заново.Наш корреспондент сообщил, что сразу из зала суда Мельникова отправили в СИЗО №1. Также стало известно, что ему зачтутся уже отбытые им 2 года и 7 месяцев наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.Смотрите подробности в выпуске "Вестей в 21.05 и на нашем сайте.