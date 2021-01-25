Об уборке дворовых территорий “управляшки” совсем забыли. Мэрия ежедневно мониторит они справляются со снегом. Некоторые дворы превратились в снежную кашу. Передвигаться неудобно не

Об уборке дворовых территорий “управляшки” совсем забыли. Мэрия ежедневно мониторит они справляются со снегом. Некоторые дворы превратились в снежную кашу. Передвигаться неудобно не только автомобилистам, но и пешеходам. По мнению главы города, директорам управляющих компаний надо почаще ходить пешком, чтобы своими ногами прочувствовать всю, так сказать, “прелесть” месива из грязи и снега. Кстати, городское управление