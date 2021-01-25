Президент России Владимир Путин поблагодарил власти столицы за работу в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам российского лидера, это дает право на налаживание привычной жизни.

Президент России Владимир Путин поблагодарил власти столицы за работу в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам российского лидера, это дает право на налаживание привычной жизни."Улучшение ситуации с коронавирусом дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения", – заявил Владимир Путин.Президент России призвал парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов. По словам Путина, это необходимо сделать до конца лета.