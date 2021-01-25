Маткапитал проиндексировали на 3,7%. Повышение коснулось порядка 43 тысяч владимирских семей с сертификатом МСК. На первого ребёнка материнский капитал с нового года увеличен на 17,3 тысячи

Маткапитал проиндексировали на 3,7%. Повышение коснулось порядка 43 тысяч владимирских семей с сертификатом МСК. На первого ребёнка материнский капитал с нового года увеличен на 17,3 тысячи рублей. Таким образом, теперь он составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рождён или усыновлён до 2020 года, а родители еще