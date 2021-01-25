Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется. За прошедшие сутки в стране подтвердили 19 290 новых случаев заражения.

Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется. За прошедшие сутки в стране подтвердили 19 290 новых случаев заражения.В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки рассказали, что 10,3% из инфицированных не имеют симптомов. Полностью выздоровели и покинули больницы 19 003 человека, скончались 456 пациентов.Новые случаи обнаружили в 84 регионах. Лидером по числу заражений является Москва. В столице за сутки диагноз поставили 2 382 гражданам, госпитализировали 857 человек, умер 61 пациент.Материал дополняется.