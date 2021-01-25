Авария произошла в пятницу, 22 января, на 9 км автодороги Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-М7«Волга».

11-летняя девочка получила травмы в ДТП вКовровском районе. Авария произошла в пятницу, 22 января, на 9 км автодороги Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-М7«Волга». По предварительной информации госавтоинспекции, водитель « Тойоты Лэнд Крузер» при обгоне совершил касательное столкновение с«ВАЗом 2111». После этого водитель «ВАЗа»вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай».В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир «ВАЗа» - 11-летняя девочка, а также пассажир «Ниссана».Кроме того,21 января в 17.30 в Коврове на улице Абельмана водитель "АУДИ" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.Фото "".