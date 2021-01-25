По факту нарушений в адреса юрлиц направлены уведомления о составлении протоколов.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской области в текущем месяце выявили факты сертификации просроченной продукции на территории региона.Так, ООО «Партнер» оформило документы на творог в количестве 11,5 кг, срок годности которого истек 24.12.2020 года. Согласно ветеринарным сопроводительным документам продукция направлена в сеть магазинов.ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат» направило на свой склад субпродукты свиные замороженные (общее количество – более 400 кг) со сроком годности до 03.01.2021 года.По факту нарушений в адреса юрлиц направлены уведомления о составлении протоколов. Вместе с тем ведомством разосланы информационные письма о необходимости изъятия из реализации продукции с истекшим сроком годности.