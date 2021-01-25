Жители областного центра продолжают жаловаться на работу городского общественного транспорта.

Владимирцы продолжают жаловаться на работу городского общественного транспорта.Так сегодня утромна остановке улица Пугачёвасломался автобус 15-го маршрута. Как рассказали в очевидцы, водитель зашёл в салон и сказал, чтобы все выходили, сам отъехал на несколько метров вперёд и встал на аварийках. Кондуктор вместе с пассажирами стала дожидаться следующего рейса.Кроме того, владимирцы сообщают, чтов эти минуты в Добром образовалась огромная пробка, начиная от Суздальского проспекта. Причиной стало ДТП.Напомним,с наступлением холодов многие владимирцы уже называют критической.Жалуются жители областного центра не только на техническое состояние автобусов. Интервалы между ними достигают 40 минут.Городские власти тем временем отправили в адрес перевозчиков, работающих в областном центре требование исправить ситуацию. В мэрии заявляют: если условия контракта будут нарушаться и далее, а люди продолжат мерзнуть на остановках, то соглашение с компанией АДМ может быть расторгнуто.