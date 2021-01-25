Свободно – 555 мест. Загруженность коечного фонда составляет 70%.

По информации департамента здравоохранения, на 25 января в медучреждениях Владимирской области развёрнуто 1845 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Из них занято 1290, то есть 70 %. Свободно – 555 мест.За период пандемии 19837 пациентов с диагнозом Covid-19 выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 111 человек.В лабораториях медучреждений, Роспотребнадзора и Приволжского исследовательского медицинского университета за минувшие сутки проведено 277 исследований на коронавирус.