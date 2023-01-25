Возведение магазина французского бренда стройматериалов заморожено из-за экономических проблем.

«Леруа Мерлен» приостановила гипермаркета во Владимире. Об этом сообщают коллеги изВозведение магазина французского бренда стройматериалов заморожено из-за экономических проблем. Каких именно - пока не уточняется.Напомним, что стройка началась в 2022 году. Планировалось, что она завершится осенью текущего года. Работы шли в хорошем темпе, подрядчик укладывался в обозначенные сроки. Ожидалось, что площадь ТЦ составит 13 тысяч квадратных метров. Однако теперь продолжение реализации проекта отложено до осени.Напомним, что сейчас зарубежная сеть насчитывает десятки точек по всей стране. О намерениях уйти с российского рынка компания пока не сообщала.