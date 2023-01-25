26 января 2023 года проходит народный праздник Ермилов день и церковный день памяти мучеников...

26 января 2023 года проходит народный праздник Ермилов день и церковный день памяти мучеников Ермила и Стратоника.В день Еремы у крестьян в особом почете были мелкие домашние животные – собаки и кошки. В этот день говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке». С кошками в простонародье было связано немало примет и суеверий. Считается, что эти животные самые чувствительные к переменам погоды.Что можно делать 26 января 2023 года:1. Кошку нужно сегодня ласкать, радовать своим вниманием, угощать различными вкусностями.2. В этот день обязательно нужно помочь семь раз страждущим. Считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.3. Перед тем, как положить ребёнка в кроватку, в неё следует посадить кошку — чтобы ребёнку плохие сны не снились.4. Идеальное решение — времяпровождение дома, вместе с членами семьи.Что нельзя делать 26 января 2023 года:1. Нельзя спать рядом с кошкой — отнимет разум.2. Если кошка лежит, спит, с места её сгонять нельзя — к проблемам на работе. Если согнать с места кошку грубо, то можно лишиться работы.3. Сегодня запрещено отгонять от себя кошку пинком – болезнь надолго прилипнет.Народные приметы на 26 января 2023 годаКошка на спине лежит или спит животиком кверху — скоро будет потепление.Кошка клубочком спит, прячет лапками мордочку — к морозам.Кошка по половицам катается — к теплу.Кошка дерёт когтями стену, кровать, диван и так далее — к похолоданию.Кошка дерёт когтями пол — к метели.Фото pxfuel.com/