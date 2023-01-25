Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила, что деревья вырубили, а новые посадить...

Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила, что деревья вырубили, а новые посадить «забыли».Выяснилось, что в 2018 году компаниям ООО «Армада» и ООО «Альянс» в аренду предоставлялись участки лесного фонда на территории ГКУ ВО «Заречное лесничество», Вольгинское участковое лесничество, урочище Покровское - для выполнения работ по геологическому изучению недр.На земле велись «разработки месторождений полезных ископаемых, с изъятием лесного ресурса», как сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Подобные работы предполагают последующее лесовосстановление. Правда, про это видимо «забыли». ООО «Альянс» было высажено лишь 47% от проектных показателей, а ООО «Армада» - 27% из 100%.Прокуратурой были внесены представления об устранении данных нарушений, а в отношении ООО «Альянс» и ООО «Армада» возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.27 КоАП РФ («нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению»).Фото: pxfuel.com