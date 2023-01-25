Затраты превысят два миллиарда рублей.

Во Владимирской области заключены контракты на ремонт 138 км дорог. Затраты превысят два миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.ГУП «ДСУ-3» заасфальтирует более 56 км покрытия на 18 объектах.Компания «ВСК» отремонтирует порядка 28 км автодорог, среди которых четыре участка в Меленковском и два в Муромском районах. Фирма также приведёт в порядок отдельные отрезки по направлениям: «Гусь-Хрустальный – Уршельский», «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево», «Судогда – Чамерево – Попеленки – пионерлагерь – Смыково», «Муром – Панфилово», «Никулино – Воровского – Мошок» и «Владимир – Муром – Арзамас».СК «Трасса» досталось 25,7 км дорог в Киржачском и Кольчугинском районах, а строительной компании «Академия интерьера Декор» 27,5 км в Вязниковском, Гороховецком и Ковровском районах.