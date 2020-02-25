25.02.2020

2020-02-25 17:40:03

Стали известны подробности трагической гибели солдата-срочника во Владимирской области

Во Владимирской области в результате ДТП погиб солдат-срочник. До окончания службы ему оставалось 4 месяца.

По информации наших муромских коллег, трагедия произошла 20 февраля в 1-й гвардейской инженерно-саперной бригаде (в/ч 11105), расположенной в Муроме. В тот день молодой человек вместе с сослуживцем открывали борта на грузовом «Урал». В тот момент, когда молодой человек начал обходить автомобиль, водитель повернул ключ зажигания. Машина, стоявшая на задней скорости, дернулась назад и придавила парня к бетонной стене. Мужчина скончался по дороге в больницу. Похоронили его на родине, в селе Грачевка Усманского района.

По словам родственников, на водителя заведено уголовное дело, командир роты уволен. У погибшего – многодетная семья. У него остались два брата, одному из которых летом предстояло идти в армию, и младшая сестра.

Фото иллюстративное.