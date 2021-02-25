В отношениях России и США намечается новый виток напряжённости. За океаном, как и в Европе, всё чаще говорят о российской угрозе и новых санкциях.

В отношениях России и США намечается новый виток напряжённости. За океаном, как и в Европе, всё чаще говорят о "российской угрозе" и новых санкциях.На днях состоялся ежегодный форум ассоциации военно-воздушных сил НАТО. На полях симпозиума известный американский генерал, председатель Европейского командования вооружённых сил США и главком объединённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что Россия является угрозой самого существования Соединённых Штатов и их союзников на европейском континенте.По словам Уолтерса, Москва продолжает "раскачивать лодку" во всём мире вопреки экономическому давлению и международному осуждению, а также совершает другие враждебные действия. Генерал добавил, что в настоящее время мир находится в условиях конкуренции крупных держав и победа в этом противостоянии является залогом предотвращения новой мировой войны.После этого военный чиновник осыпал Россию "традиционными обвинениями". В частности, он заявил, что Москва старается сохранить сферу влияния СССР и пытается посеять раздор среди союзников Соединённых Штатов и ослабить их. Кроме того, военачальник обратил внимание, что Россия якобы использует для этого необычные подходы, такие как использование негосударственных военных формирований. Тод Уолтерс также добавил, что Россия и Китая милитаризируют Арктику, пытаясь подготовить площадку для создания зоны влияния, сообщает .