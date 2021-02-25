В Москве 26 февраля началось голосование по памятнику на Лубянской площади в центре столицы. Горожанам предстоит выбрать между великим князем Александром Невским и революционером, председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсом Дзержинским.

В Москве 26 февраля началось голосование по памятнику на Лубянской площади в центре столицы. Горожанам предстоит выбрать между великим князем Александром Невским и революционером, председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсом Дзержинским.С инициативой провести голосование по установке монумента на Лубянке выступила Общественная палата Москвы. Вопрос об архитектурной доминанте на площади обсуждался на заседании палаты.Лубянская площадь находится в самом центре Москвы и является важной частью архитектурного ансамбля города. Многие эксперты уверены: такому знаковому месту необходима доминанта.Голосование идет на сайте "Активный гражданин". Горожанам предстоит выбрать, чей памятник станет новой доминантой Лубянской площади – полководец, великий князь Александр Невский или революционер Феликс Дзержинский.Голосование началось в 10 часов по московскому времени. По данным на 10:20 свое мнение высказали около шести тысяч человек.Пока лидирует Александр Невский. За то, чтобы памятник великому князю появился на Лубянской площади, проголосовали более 60% пользователей портала.Монумент основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому работы скульптора Евгения Вучетича появился на Лубянской площади в 1958 году. В 1991-м памятник демонтировали и перенесли в парк Музеон.С этого года Лубянская площадь осталась без архитектурной доминанты. За эти годы звучали предложения установить там памятник великому князю московскому Ивану III или вернуть на площадь Никольский фонтан.