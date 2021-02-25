Злоумышленник сообщил в службу «112» о, якобы, заложенном взрывном устройстве в одном из местных общежитий.

Следственным отделом МО МВД России Ковровский завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).24 октября прошлого года в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок от мужчины, который сообщил о том, что в одном из местных общежитий заложено взрывное устройство. По указанному адресу незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренные службы города.В результате осмотра здания и прилегающей территории предметов, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Сообщение оказалось ложным.Мужчина, сделавший звонок, не представился диспетчеру и отключил телефон, однако правоохранители установили его личность и местонахождение и в дальнейшем задержали.В ходе следствия установлено, что фигурант вошел в общежитие вместе с проживающим там студентом. Вахтер потребовала, чтобы обвиняемый покинул здание. Выйдя, злоумышленник решил сделать ложное сообщение об опасности для студентов, полагая, что за это работник общежития будет наказана.Свою вину в содеянном фигурант признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Полицейские напоминают, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, влечет уголовную ответственность.Санкциями статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации для виновного предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и ущерб, причиненный таким сообщением.