Заболеваемость детского населения сокращается – на сегодняшний день 97 детей болеют коронавирусом.

Система образования Владимирской области работает в штатном режиме. Заболеваемость детского населения сокращается – на сегодняшний день 97 детей болеют коронавирусом. Сообщила сегодня на традиционном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, директор департамента образования Ольга Беляева.На карантин по COVID-19 закрыты отдельные классы в 13 школах региона: 8 - в городе Гусь-Хрустальный, две – в Селивановском районе, по одной в Вязниковском, Гусь-Хрустальном районах и Муроме.В 9 детсадах закрыто по одной группе: 6 – в городе Гусь-Хрустальный, по одной - в Киржачском, Гусь-Хрустальном районах и округе Муром.Полностью на карантин по коронавирусу закрыта школа в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района.