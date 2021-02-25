Границы закрыты, а значит - время путешествий по родной стране!

Границы закрыты, а значит - время путешествий по родной стране!А для телеканала "Моя планета" - время "Русского сезона". Их съемочная группа побывала во Владимире и попробовала город даже на вкус и запах. Чем пахнет Владимир?-А это, что за кубки?-Это называется пришельцы из космоса, гости из космоса. Посмотрите, это их космический корабль."Гусь-Хрустальный - это бренд", объясняет ведущая программы "Один день в городе" Диана Джалалова. Именно поэтому финальной локацией съемочной группы телеканала "Моя Планета" стал владимирский Музей хрусталя.Диана Джалалова, телеведущая:- Очень красивая геометрическая форма и потрясающий цвет стекла, напоминает мне янтарь - слёзы дерева, запечатленные во времени. Вот это очень похоже. И очень понравились вон те геометрические вазы из цветного стекла. По-моему, это невероятно стильно и красиво и может составить конкуренцию лучшим французским фабрикам, которые все мы знаем. Я бы себе с удовольствием поставила бы такой на стол, но боюсь моей зарплаты скромной не хватит.))Коллекция Владимиро-Суздальского музея насчитывает 12 с половиной тысяч экземпляров. И это уже четвертая выставочная версия царства стекла выдающихся ГУсевских и мировых мастеров.Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:- За любой вещью, которую показывают в музее, обязательно: судьба, человек, история. И всё это связано с городом Владимиром. Рассказать о Владимире, не опираясь на то, что хранит Владимиро-Суздальский музей-заповедник, то, что он дарит людям, невозможно.Маршрут "Моей Планеты" начался от традиционных Золотых ворот. Среди обязательных пунктов - Успенский собор и Церковь Покрова на Нерли. Однако, по-мнению режиссера передачи, Владимир - это далеко не только достопримечательности, известные из школьных учебников. Съемочная группа заглянула и в лучшие рестораны, и на каток.Александра Боровкова, режиссер программы "Один день в городе":- Владимир оказался очень модным городомю. Тут действительно очень интересно. Тут живут очень молодые, интересные, умные, начитанные люди. Это было настоящее удовольствие общаться с ребятами, которые хорошо понимают, что происходит в мире, которые знают толк в хорошей кухне. И которые готовы развивать Владимир и жить здесь.Вдохновившись Владимиром, "Моя Планета" решила запечатлеть и его морозный запах. В Старой аптеке команда смешала ароматы выпечки, ели, солнечные цитрусовые и ладан.Не хватает только запаха колокольного звона, смеется команда. Но его интерпретировать в аромат не так-то просто. Полная версия путешествия "Моей планеты" выйдет примерно через пару месяцев. И вполне возможно, вдохновит земляков и гостей города вновь посмотреть на Владимирскую область под иным ракурсом.Любовь Истратова, Илья Хлудов.