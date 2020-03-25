За кого придется играть в GTA 5

На текущий момент самой новой выступает пятая часть Grand Theft Auto (сокр. GTA). Пока неизвестно, когда стоит ожидать продолжения, но по имеющимся данным, произойдет это не ранее 2022 г. Связано это с тем, что сейчас студия Rockstar занимается созданием продолжения для хита про Дикий запад Red Dead Redemption. Если информация правдива, а сомневаться не приходится, то играть в ГТА 5 придется еще длительный период. Впрочем, известие не назовешь печальным, т. к. эта часть «песочницы» просто великолепна!

Если сравнить ее с другими «песочницами», то единственный конкурент у GTA это Майнкрафт, но то совершенно другая игра, и сравнение не очень корректно. Однако нельзя не признать – тех, кто хочет Minecraft купить не меньше, чем жаждущих погонять в Grand Theft Auto V.

Незадолго до выхода ГТА 5 игроки не понимали, зачем разработчики сделали обязательным отыгрыш сразу за трех персонажей. Ранее всегда был один протагонист, и это было вполне логично. Теперь же Rockstar предлагают переключаться между тремя персонажами. Правда, на практике все оказалось довольно весело, а сами герои весьма колоритными.

За кого придется играть в GTA 5

Перед тем как рассмотреть персонажей, нужно отметить – если нужно купить ГТА 5, то лучше приобретать ключи на независимых сайтах, где они стоят значительно дешевле, чем у официальных представителей. Зная это, можно приступать к знакомству с персонажами:



Франклин – это классический типаж темнокожих гангстеров, хорошо известный всем ценителям серии ГТА по 3-й части – San Andreas. Он предан банде, обладает четкой системой ценностей и зарабатывает угоном авто. Опыта у него маловато, т. к. он еще довольно молод, но Франклин старается и мечтает пойти на крупное дело, чтобы получить солидный куш и уйти на покой.

Майкл ведет жизнь, о которой мечтает Франклин. Этот персонаж сильно смахивает на Томми Версетти из Vice City. Майкл – это такой успешный грабитель, который отошел от дел. Он живет в крупном особняке, владеет коллекцией дорогих автомобилей, пьянствует дни и ночи напролет, ни в чем себе не отказывая. У него есть вечно недовольная супруга, сын-подросток, который ничего не хочет делать, кроме как курить косяк и играть в шутеры, а также дочь, тусующаяся с представителями шоу-бизнеса.

Тревор – весьма любопытный субъект. Если два выше рассмотренных персонажа уважают систему, то Тревору плевать на любые условности. Он живет в грязном трейлере, где оборудовал лабораторию для изготовления «мета». Персонаж постоянно грязно выражается, кидается на окружающих по любому поводу и творит такое, что ни одному здравомыслящему человеку даже и в голову бы не пришло.



В завершение важно отметить – сейчас каждый независимый магазин игровых ключей предлагает цены ниже, чем в Стим или у других официальных представителей.