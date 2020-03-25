Общая стоимость украденных девайсов составила 69 тысяч рублей

Во Владимире полицейские задержали 30-летнего мужчину и 28-летнюю девушку, подозреваемых в хищении мобильных телефонов у местных жителей путём обмана.По информации УМВД России по Владимирской области, во всех трёх случаях неизвестные созванивались с жителями города, пытавшимися продать телефон на сайтах с размещением объявлений. Встречавшись с продавцами, они забирали у них телефоны, показывая поддельные скриншоты о переведенных деньгах.Общая стоимость украденных телефонов составила 69 тысяч рублей. В отношении задержанных возбудили уголовные дела за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.