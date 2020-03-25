Его нашли «по горячим следам»

В Муроме 26-летний безработный местный житель обвиняется в разбое, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.По информации полиции, в феврале 2020 года к ним обратился директор магазина из центральной части города. По его словам, неизвестный украл из кассы 2 тысячи рублей, угрожая шприцем кассирше. Та, испугавшись, отдала ему деньги из кассы, и мужчина убежал.Грабителя задержали «по горячим следам», правда, деньги он к тому моменту уже потратил. Возбуждено уголовное дело.